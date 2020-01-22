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Факты / Мир

Авиация РФ в Сирии убила 40 человек, среди которых 9 – дети

В результате авиационного удара России на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек.

В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, среди которых было шестеро детей. На юго-востоке провинции Идлиб убиты девять мирных жителей.

Читайте: Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп

С начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Бомбардировки россиянами Идлиба в прошлом году регулярно забирали жизни гражданских.

Источник: Human rights watch

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