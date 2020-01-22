Авіація РФ у Сирії вбила 40 людей, серед яких 9 – діти

Унаслідок авіаційного удару Росії на північному заході Сирії загинули щонайменше 40 осіб.

Зокрема, у селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім’я з восьми осіб, серед яких було шестеро дітей. На південному-сході провінції Ідліб убито дев’ять мирних жителів.

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З початку оголошення останнього перемир’я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 отримали поранення.

Як відомо, 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації та спецназу Росії почала наступ у провінції Ідліб, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Бомбардування росіянами Ідлібу минулого року регулярно забирали життя цивільних.

Джерело: Human rights watch