В США опубликовали документы по задержке военной помощи Украине

Административно-бюджетное управление при президенте США опубликовало переписку ответственной чиновницы Пентагона Элейн МакКастер, заместителя директора Административно-бюджетного управления Майкла Даффи и других американских чиновников касательно задержки военной помощи Украине.

Также были опубликованы запросы офисов конгрессменов по данному вопросу.

Информацию предоставили по запросу неправительственной организации American Oversight.

Читайте: Украина получит от США в 2020 году $698 млн помощи – Ельченко

В переписке можно увидеть, что подготовка остановки предоставления военной помощи Украине велась до того, как состоялся разговор президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Так, 24 июля 2019 года Даффи получил меморандум по Украине.

Ранее считалось, что Трамп принял решение о задержании военной помощи только после того, как состоялся разговор с Зеленским.

К слову, Счетная палата США пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи для Украины было незаконным.

Источник: American Oversight