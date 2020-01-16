Решение о задержке военной помощи Украине нарушило закон – Счетная палата США

Решение Белого дома о замораживании военной помощи Украине в размере около $214 млн признали таким, которое нарушает закон США.

К такому выводу пришла Счетная палата США в своем отчете.

– Недобросовестное выполнение закона не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами те, которые Конгресс воплотил в законе, – говорится в отчете Счетной палаты США.

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Несколько свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа говорили, что глава государства отдал приказ о задержании военной помощи, в которой так нуждалась Украины.

С представителями оборонного ведомства США по данному вопросу связались уже через полтора часа после того, как Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К слову, в СМИ Соединенных Штатов появились полные версии документов касательно задержки военной помощи Украине, подтверждающие то, что Трамп отдал приказ по удержанию финансов.

Источник: Politico