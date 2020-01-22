У США опублікували документи щодо затримки військової допомоги Україні

Адміністративно-бюджетне управління при президентові США опублікувало листування відповідальної чиновниці Пентагону Елейн МакКастер, заступника директора Адміністративно-бюджетного управління Майкла Даффі та інших американських чиновників щодо затримки військової допомоги України.

Також були опубліковані запити офісів конгресменів із зазначеного питання.

Інформацію надали за запитом неурядової організації American Oversight.

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У листуванні можна побачити, що підготовка зупинки надання військової допомоги Україні велася ще до того, як відбулася розмова президента США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.

Так, 24 липня 2019 року Даффі отримав меморандум щодо України.

Раніше вважалося, що Трамп ухвалив рішення про затримку військової допомоги лише після того, як відбулася розмова із Зеленським.

До слова, Рахункова палата США дійшла висновку, що рішення про замороження військової допомоги для України було незаконним.

Джерело: American Oversight