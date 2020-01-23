Обманула тепловизор: китаянка прилетела во Францию с симптомами коронавируса

Путешественница из Уханя (Китай) обманула тепловизор, приняв жаропонижающее, и прилетела во Францию с признаками заражения коронавируса.

Перед рейсом у девушки повысилась температура, и начался кашель. Поэтому она выпила жаропонижающее и успешно пересекла границу.

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О том, как ей удалось прилететь во Францию, девушка рассказала в WeChat.

– У меня появился жар и кашель еще до вылета. Я так испугалась. Я быстро приняла лекарство и проверила температуру, К счастью, температура пришла в порядок, и я спокойно долетела, – рассказала путешественница из Ухани.

После этой публикации посольство Китая во Франции получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае. Дипломаты уже призвали девушку обратиться к врачам.

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.