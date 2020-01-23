Обдурила тепловізор: китаянка прилетіла до Франції з симптомами коронавірусу

Мандрівниця з Ухані (Китай) обдурила тепловізор, випивши жарознижуючий засіб, і прилетіла до Франції із симптомами зараження коронавірусом.

Перед рейсом у дівчини підвищилася температура, і почався кашель. Тому вона випила жарознижувальний засіб та успішно перетнула кордон.

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Про те, як їй вдалося прилетіти до Франції, дівчина розповіла в WeChat.

– У мене з’явився жар і кашель ще до вильоту. Я так злякалася. Я швидко прийняла ліки і перевірила температуру, На щастя, температура прийшла в порядок, і я спокійно долетіла, – розповіла мандрівниця з Ухані.

Після цієї публікації посольство Китаю у Франції отримало численні дзвінки та електронні листи з повідомленнями про цей випадок. Дипломати вже закликали дівчину звернутися до лікарів.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.