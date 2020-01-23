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Факты / Мир

Она кто? Министр финансов США в Давосе посоветовал Грете Тунберг учиться

Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал Грету Тунберг за ее поучительный тон выступлений в Давосе.

Мнучин отметил, что Тунберг может поучать других хотя бы после изучения азов экономики в колледже.

– Она главный экономист, или кто она там? Я запутался … После того, как она начнет изучать азы экономики в колледже, может поговорить с нами, – сказал Мнучин.

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Критику министра вызвало требование Тунберг к крупнейшим экономикам мира немедленно отказаться от ископаемого топлива.

Министр добавил, что ему также очень нравятся электромобили, которые не загрязняют воздух. Но в то же время никто не задумывается, как производится для них электроэнергия и как утилизируются аккумуляторы.

Ранее мы писали, с какой речью выступила Грета Тунберг на форуме в Давосе.

Источник: CNBC

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