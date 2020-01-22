Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (WEF) в швейцарском Давосе.

22 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Также Зеленский в Давосе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Напомним, украинский завтрак в Давосе состоится 23 января в 8.30 по киевскому времени в рамках Всемирного экономического форума. Традиционно его проведет Фонд Виктора Пинчука.