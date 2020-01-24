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Факты / Мир

В Сирии американские военные задержали российского генерала

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что американские войска перехватили российского генерал-майора в сирийском городе Манбидж.

Он отметил, что российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии, для предотвращения конфликтных ситуаций, одной из них мог стать перехват российского офицера.

– Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидж, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра.

В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено военным каналам, – сказал Джеффри.

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Спецпредставитель США не назвал имя задержанного генерала.

Как известно, 19 декабря армия под руководством президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации и спецназа России начала наступление в провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Бомбардировки россиянами Идлиба в прошлом году регулярно забирали жизни гражданских.

Источник:Госдепартамент США 

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