У Сирії американські військові затримали російського генерала

Спецпредставник США з питань Сирії Джеймс Джеффрі повідомив, що американські війська перехопили російського генерал-майора у сирійському місті Манбідж.

Він зазначив, що російські та американські війська підтримують постійні канали зв’язку в Сирії, для запобігання конфліктних ситуацій, однією з них могло стати перехоплення російського офіцера.

– Були проблеми із запобіганням інцидентів на землі в Манбіджі, які почалися приблизно 14 місяців тому, коли росіяни перемістилися у південно-східну частину цього периметра. В якийсь момент ми перехопили російського генерал-майора, який їхав у бік міста Манбідж. Але це було вирішено військовими каналами, – сказав Джеффрі.

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Спецпредставник США не назвав ім’я затриманого генерала.

Як відомо, 19 грудня армія під керівництвом президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації та спецназу Росії почала наступ у провінції Ідліб, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Бомбардування росіянами Ідлібу минулого року регулярно забирали життя цивільних.

Джерело: Держдепартамент США