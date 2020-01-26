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Факты / Мир

Уберите ее: СМИ опубликовали разговор Трампа о Йованович

Американский телеканал ABC опубликовал запись, в которой якобы президент США Дональд Трамп обсуждал вопросы, связанные с послом Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович.

В разговоре, который состоялся весной 2018 года, Трамп требовал, чтобы Йованович уволили с должности, которую она тогда занимала.

Считается, что глава США разговаривал с бывшими соратниками его адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

– Избавьтесь от нее (Мари Йованович – Ред.). Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это, – сказал Трамп.

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На записи также можно услышать, как президенту США рассказывают о том, что Йованович плохо о нем отзывается.

В Белом доме не опровергли информацию о возможном разговоре Трампа и добавили, что у главы государства есть возможность увольнять членов его администрации.

К слову, Нацполиция Украины возбудила уголовное дело касательно возможной незаконной слежки за Мари Йованович.

Видео: VICE News

Источник: Голос Америки

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