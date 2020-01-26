Импичмент Трампа: Сенату предоставили аргументы об отсутствии давления на Украину

Защита президента США Дональда Трампа представила Сенату свои аргументы по делу об импичменте главы государства.

Адвокат Майк Пурпура рассказал о шести аргументах, которые говорят о том, что Трамп не оказывал давления на Украину.

Из них также следует, что глава государства не пытался заставить Украину начать расследование против экс-вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах.

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Речь идет о следующих аргументах:

администрация Трампа оказала больше помощи Украине и усилила санкции против РФ;

в Украине заявляли об отсутствии давления на страну;

в стенограмме разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским можно увидеть, что военная помощь не использовалась для давления на страну;

расследование против Байдена так и не начали;

украинские чиновники не знали о задержке военной помощи на момент разговора Зеленского и Трампа;

Украина получила военную помощь.

К слову, голосование по результатам суда в деле об импичменте Дональда Трампа может состояться 31 января.