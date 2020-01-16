Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту предполагаемой незаконной слежки за бывшим послом США Мари Йованович.

Дело возбуждено по таким пунктам:

ч. 2 ст. 163 Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции;

ч. 1 ст. 182 Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни.

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество.

Поводом для возбуждения дела послужили показания украинского бизнесмена Льва Парнаса в США в рамках дела по импичменту Дональд Трампа.

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Полиция открыла дело о возможной слежке за Йованович / 2 фотографии

Напомним, МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежения на территории Украины бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Комитет опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович, за ней вроде осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.