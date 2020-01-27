Дело украинских моряков в РФ: ФСБ приостановила следствие

Федеральная служба безопасности России приостановила следствие по делу украинских моряков, которых взяли в плен в результате нападение российских пограничников в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

– Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков, – заявил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы украинских моряков.

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Он отметил, что о причинах такого решения сообщат позже.

Напомним, в ноябре 2018 года пограничная служба РФ напала на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. В результате этого 24 украинских моряка были взяты в плен, против них российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении госграницы. Также РФ захватила три украинских суда.

В сентябре 2019 года моряки вернулись в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли передали Киеву 18 ноября, но без вооружения и оборудования общей стоимостью $2,3 млн.