PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Справа українських моряків у РФ: ФСБ зупинила слідство

Федеральна служба безпеки Росії зупинила слідство у справі українських моряків, яких взяли в полон в результаті нападу російських прикордонників в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

– Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про ухвалення процесуального рішення про зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків, – заявив адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських моряків.

Читайте: Били струмом і кидали на мороз – звільнений українець про тортури ФСБ

Він зазначив, що про причини такого рішення повідомлять пізніше.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року прикордонна служба РФ напала на кораблі ВМС України в Керченській протоці. В результаті цього 24 українських моряка були взяті в полон, проти них російські слідчі порушили кримінальну справу про порушення держкордону. Також РФ захопила три українських судна.

У вересні 2019 року моряки повернулися в Україну в рамках обміну утримуваними особами. Кораблі передали Києву 18 листопада, але без озброєння та устаткування загальною вартістю $2,3 млн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка