Справа українських моряків у РФ: ФСБ зупинила слідство

Федеральна служба безпеки Росії зупинила слідство у справі українських моряків, яких взяли в полон в результаті нападу російських прикордонників в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

– Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про ухвалення процесуального рішення про зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків, – заявив адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси українських моряків.

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Він зазначив, що про причини такого рішення повідомлять пізніше.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року прикордонна служба РФ напала на кораблі ВМС України в Керченській протоці. В результаті цього 24 українських моряка були взяті в полон, проти них російські слідчі порушили кримінальну справу про порушення держкордону. Також РФ захопила три українських судна.

У вересні 2019 року моряки повернулися в Україну в рамках обміну утримуваними особами. Кораблі передали Києву 18 листопада, але без озброєння та устаткування загальною вартістю $2,3 млн.