Били током и бросали на мороз – освобожденный украинец о пытках ФСБ

Один из освобожденных из плена украинцев подробно рассказал, как ФСБ РФ пытает заключенных.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал часть разговора с украинцем, которого освободили из плена. В нем он рассказал о пытках, которым подвергают сотрудники ФСБ заключенных.

Бывший пленник заявил, что при задержании его сильно избили, а затем передали ФСБ РФ, которая не стеснялась о себе говорить.

– К пальцам, к ушам присоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься… Потом тебя “освежают”. То есть на морозе водой обливают. Приходишь в себя. И снова ток, – рассказал украинец.

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Также сотрудники ФСБ контролируют, чтобы во время пыток пленные не умерли. Врач их проверяет и дает некий “коктейль” – воду с корвалолом и нашатырный спирт.

Так людей пытают для того, чтобы они потеряли возможность адекватно понимать, что происходит.

К слову, освобожденный из плена украинец Василий Савин рассказал о людях, которые до сих пор остаются в Макеевской колонии строгого режима.

Источник: Юрий Бутусов