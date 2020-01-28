Незаконные выборы в Крыму: ЕС добавил в санкционный список еще 7 человек

28 января Европейский Союз расширил санкционный список лиц, которые принимали участие в незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму.
Соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС.
За подрыв территориальной целостности Украины в список попали:
- Михаил Развожаев (“в.и.о. губернатора Севастополя”);
- Юрий Гоцанюк (“председатель Совета министров Республики Крым”);
- Екатерина Алтабаева (“заместитель Законодательного собрания Севастополя”);
А также С. Даниленко, Л. Бачов, К. Перков и В. Немуов.
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Отметим, решение вступит в силу после его обнародования в Официальном журнале ЕС.
Ранее экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что мировые санкции в отношении России, последовавшие после аннексии Крыма, болезненно ударили по экономике РФ.