Илон Маск заработал более $2 млрд за час

Основатель компании Tesla Илон Маск смог заработать $2,3 млрд за один час.

Такое стало возможным благодаря тому, что акции компании выросли на 12% – до $649 за акцию.

Это произошло после того, как в Tesla объявили о том, что прибыль компании в четвертом квартале 2019 года превысила прогнозы. Также стало известно, что поставки нового внедорожника Model Y начнут до конца квартала.

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Благодаря этому состояние Маска выросло приблизительно до $36 млрд.

На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla немного снизилась и составляла уже около $581.

Выручка компании за четвертый квартал 2019 года составила $7,4 млрд, что приблизительно на $400 млн больше от ожидаемого показателя.

К слову, Илон Маск решил станцевать на церемонии запуска Tesla Model Y на заводе в Шанхае.