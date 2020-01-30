Ілон Маск заробив понад $2 млрд за годину

Засновник компанії Tesla Ілон Маск зміг заробити $2,3 млрд за одну годину.

Таке стало можливим завдяки тому, що акції компанії виросли на 12% – до $649 за акцію.

Це сталося після того, як в Tesla оголосили про те, що прибуток компанії в четвертому кварталі 2019 року перевищив прогнози. Також стало відомо, що постачання нового позашляховика Model Y почнуть до кінця кварталу.

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Завдяки цьому статки Маска зросли приблизно до $36 млрд.

На момент закриття торгів вартість акцій Tesla трохи знизилася і становила вже близько $581.

Виручка компанії за четвертий квартал 2019 року склала $7,4 млрд, що приблизно на $400 млн більше від очікуваного показника.

До слова, Ілон Маск вирішив станцювати на церемонії запуску Tesla Model Y на заводі в Шанхаї.