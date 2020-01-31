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Факты / Мир

Компании приостанавливают работу в Китае из-за коронавируса (СПИСОК)

Многие компании мира вводят ограничение на работу в Китае в связи с распространением коронавируса в стране.

Некоторые компании полностью приостанавливают работу, в то время, как другие ограничивают передвижение работников в Китай.

По информации СМИ, ограничения на работу ввели компании:

  • McDonald’s;
  • Apple;
  • Samsung;
  • Google;
  • Facebook;
  • Microsoft;
  • Tesla;
  • Starbucks;
  • Procter & Gamble;
  • IKEA;
  • Amazon;
  • Xiaomi;
  • Vivo;
  • Huawei;
  • Lenovo.

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Как правило, компании прекращают или ограничивают операции не по всей стране, а в тех регионах, где наблюдается большое распространение коронавируса.

Так, Tesla приостановила работу своего завода в Шанхае, а McDonald’s временно закрылся в пяти городах провинции Хубэй.

К слову, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что Украина заказала четыре тест-системы для выявления нового типа коронавируса.

Фото: Dreamstime

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