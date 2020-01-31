Украина заказала четыре тест-системы для выявления коронавируса

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время пресс-конференции заявил, что сейчас не только Украина, но и весь мир ожидают поставок тест-систем для выявления нового типа коронавируса.

Украина заказала четыре таких системы. Их еще не получили, поскольку сейчас только разрабатывают тест-системы. Они находятся на финальном этапе проверки и тестирования.

– Первая поставка — один комплект на 100 исследований — будет в нацлаборатории. Следующие будем распределять на региональном уровне, если это понадобится. Мы заказали четыре тест-системы. Сначала будет поставлена одна, а потом — три системы, – сказал Кузин.

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В свою очередь, замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что в каждом регионе Украины работает координатор, который решает вопросы касательно случаев возможного заболевания новым типом коронавируса.

К слову, в Италии зафиксировали первые случаи заболевания новым типом коронавируса, вспышка которого наблюдается в Китае.