Компанії призупиняють роботу в Китаї через коронавірус (СПИСОК)

Багато компаній світу вводять обмеження на роботу в Китаї у зв’язку з поширенням коронавірусу в країні.
Деякі компанії повністю припиняють роботу, тоді, як інші обмежують пересування працівників в Китай.
За інформацією ЗМІ, обмеження на роботу ввели компанії:
- McDonald’s;
- Apple;
- Samsung;
- Google;
- Facebook;
- Microsoft;
- Tesla;
- Starbucks;
- Procter & Gamble;
- IKEA;
- Amazon;
- Xiaomi;
- Vivo;
- Huawei;
- Lenovo.
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Зазвичай, компанії припиняють або обмежують операції не у всій країні, а в тих регіонах, де спостерігається велике поширення коронавірусу.
Так, Tesla призупинила роботу свого заводу в Шанхаї, а McDonald’s тимчасово закрився у п’яти містах провінції Хубей.
До слова, виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що Україна замовила чотири тест-системи для виявлення нового типу коронавірусу.