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Факти / Світ

Компанії призупиняють роботу в Китаї через коронавірус (СПИСОК)

Багато компаній світу вводять обмеження на роботу в Китаї у зв’язку з поширенням коронавірусу в країні.

Деякі компанії повністю припиняють роботу, тоді, як інші обмежують пересування працівників в Китай.

За інформацією ЗМІ, обмеження на роботу ввели компанії:

  • McDonald’s;
  • Apple;
  • Samsung;
  • Google;
  • Facebook;
  • Microsoft;
  • Tesla;
  • Starbucks;
  • Procter & Gamble;
  • IKEA;
  • Amazon;
  • Xiaomi;
  • Vivo;
  • Huawei;
  • Lenovo.

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Зазвичай, компанії припиняють або обмежують операції не у всій країні, а в тих регіонах, де спостерігається велике поширення коронавірусу.

Так, Tesla призупинила роботу свого заводу в Шанхаї, а McDonald’s тимчасово закрився у п’яти містах провінції Хубей.

До слова, виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що Україна замовила чотири тест-системи для виявлення нового типу коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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