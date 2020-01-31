Компанії призупиняють роботу в Китаї через коронавірус (СПИСОК)

Багато компаній світу вводять обмеження на роботу в Китаї у зв’язку з поширенням коронавірусу в країні.

Деякі компанії повністю припиняють роботу, тоді, як інші обмежують пересування працівників в Китай.

За інформацією ЗМІ, обмеження на роботу ввели компанії:

McDonald’s;

Apple;

Samsung;

Google;

Facebook;

Microsoft;

Tesla;

Starbucks;

Procter & Gamble;

IKEA;

Amazon;

Xiaomi;

Vivo;

Huawei;

Lenovo.

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Зазвичай, компанії припиняють або обмежують операції не у всій країні, а в тих регіонах, де спостерігається велике поширення коронавірусу.

Так, Tesla призупинила роботу свого заводу в Шанхаї, а McDonald’s тимчасово закрився у п’яти містах провінції Хубей.

До слова, виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що Україна замовила чотири тест-системи для виявлення нового типу коронавірусу.