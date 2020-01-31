Американский изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Маск написал песню в жанре электронной танцевальной музыки Do not doubt your vibe.
Маск сообщил, что сам написал текст и записал свой вокал. Название трека переводится – Не сомневайся в своей энергетике.
– Все это было мечтой, – подписал Маск аудиозапись на SoundCloud.
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К слову, Илон Маск решил станцевать на церемонии запуска Tesla Model Y на заводе в Шанхае.
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