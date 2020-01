Американський винахідник та засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск написав пісню у жанрі електронної танцювальної музики Do not doubt your vibe.

Маск повідомив, що сам написав текст і записав свій вокал. Назву треку перекладається – Не сумнівайся у своїй енергетиці.

– Все це було мрією, – підписав Маск аудіозапис на SoundCloud.

До слова, Ілон Маск вирішив станцювати на церемонії запуску Tesla Model Y на заводі в Шанхаї.