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Не сумнівайся: Ілон Маск написав пісню

Американський винахідник та засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск написав пісню у жанрі електронної танцювальної музики Do not doubt your vibe.

Маск повідомив, що сам написав текст і записав свій вокал. Назву треку перекладається – Не сумнівайся у своїй енергетиці.

– Все це було мрією, – підписав Маск аудіозапис на SoundCloud.

Читайте: Ілон Маск заробив понад $2 млрд за годину

До слова, Ілон Маск вирішив станцювати на церемонії запуску Tesla Model Y на заводі в Шанхаї.

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