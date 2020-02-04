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Факты / Мир

США могут ввести санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt

США могут ввести новые санкции против Северного потока-2, если Россия попытается достроить трубопровод.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, новые санкции могут касаться не только компаний-подрядчиков проекта, но и инвесторов Северного потока-2, среди которых крупнейшие европейские энергетические компании.

Принять новый закон о санкциях против российского трубопровода Палата представителей и Сенат США готовы в феврале или марте.

Читайте: Северный поток-2 необходимо достроить – Меркель

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого швейцарская компания Allseas отвела все суда из акватории Балтийского моря, где продолжается строительство российско-германского газопровода Северный поток-2.

Источник: Handelsblatt

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