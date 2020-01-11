Северный поток-2 необходимо достроить – Меркель

В Москве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Меркель заявила, что Германия и Россия поддерживают активные экономические отношения, несмотря на санкции. Кроме того, канцлер отметила, что РФ должна достроить Северный поток-2.

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– Мы, конечно же, говорили о проекте Северный поток-2. Необходимо довести его до конца. Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции – это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом, – заявила Меркель.

В свою очередь Путин поддержал ее и отметил, что РФ собирается достраивать поток без помощи иностранных партнеров.

– Вопрос сроков единственный, который встает в связи с этим. Окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает, – рассказал глава Кремля.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Затем в РФ возникла проблема с прокладкой труб из-за того, что швейцарская компания Allseas отказалась от строительства после введения новых санкций США.

Однако Берлин настаивает, что от Северного потока-2 зависит энергетическая безопасность ФРГ.