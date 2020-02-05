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Факты / Мир

В Финляднии хотят вдвое увеличить декретный отпуск для отцов

В Финляндии правительство планирует вдвое увеличить отпуск для отцов по уходу за ребенком.

Кабинет министров страны заявил, что отпуск для отцов должен длиться столько же, сколько и для матерей.

После реформы декрет для мужчин может составлять почти семь месяцев. Также у родителей есть возможность разделить отпуск по уходу за ребенком.

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По мнению министра здравоохранения и социальной политики Финляндии Айно-Кайса Пеконен, это будет способствовать равенству между родителями.

Сейчас беременные женщины в Финляндии могут пойти в оплачиваемый отпуск перед родами на месяц.

Ранее Факты ICTV писали, что украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего в Таиланд.

Источник: Громадське

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