У Фінляндії хочуть вдвічі збільшити декретну відпустку для батьків

У Фінляндії уряд планує вдвоє збільшити відпустку для татусів по догляду за дитиною.
Кабінет міністрів країни заявив, що відпустка для татусів має тривати стільки ж, скільки й для матерів.
Після реформи декрет для чоловіків може складати майже сім місяців. Також у батьків є можливість поділити відпустку по догляду за дитиною.
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За думкою міністра охорони здоров’я та соціальної політики Фінляндії Айно-Кайса Пеконен, це сприятиме рівності між батьками.
Наразі вагітні жінки у Фінляндії можуть піти в оплачувану відпустку перед пологами на місяць.
Раніше Факти ICTV писали, що українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways, що летів до Таїланду.
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