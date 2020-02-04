Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего в Таиланд

Ночью 4 февраля украинская врач Елена Федченко приняла роды на борту воздушного судна.

Роженицей оказалась 23-летняя гражданка Таиланда, которая скрывала свою беременность.

Вместе с ней в самолете летела 23-летняя гражданка Таиланда, что скрывала свою беременность.

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Как рассказала в соцсетях Елена, ночью во время полета объявили, что срочно необходим врач. Она сразу пришла на помощь – женщина училась на кафедре акушерства и гинекологии НМУ им. Богомольца.

После успешных родов самолет совершил вынужденную посадку в индийском городе Калькутта. Новорожденный мальчик получил гражданство Индии.

Однако не все пассажиры поздравляли роженицу: многие высказывали свое возмущение задержкой рейса. Об этом сообщила подруга Елены Федченко, которая летела вместе с ней.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в Китае женщина, болеющая коронавирусом, родила здорового младенца.