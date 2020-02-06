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Факты / Мир / Россия

В Москве умер Айдар Акаев – тело сына экс-президента Киргизии нашли на Рублевке

Тело 43-летнего сына бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдара было обнаружено накануне в одном из домов коттеджного поселка Зеленая Лощина в элитном поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе.

– Тело было найдено без признаков насильственной смерти, – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что 10 февраля Айдару Акаеву должно было исполниться 44 года.

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Также киргизские СМИ сообщили, что Айдар Акаев скончался в среду в Москве в результате остановки сердца.

– В Москве вчера скоропостижно скончался 44-летний Айдар Акаев. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти, – сообщает информационное агентство 24.kg со ссылкой на близких к семье экс-президента.

Аскар Акаев вместе с семьей покинул Киргизию в 2005 году после тюльпановой революции. В настоящее время проживает в Москве.

Напомним, в отношении Айдара Акаевева и мужа старшей дочери бывшего президента Бермет – Адиля Тойгонбаева в 2005 году в Киргизии были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экономических преступлениях.

Источник: Интерфакс

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