У Москві помер Айдар Акаєв – тіло сина екс-президента Киргизії знайшли на Рубльовці

Тіло 43-річного сина колишнього президента Киргизії Аскара Акаєва Айдара виявили напередодні в одному з будинків котеджного селища Зелена Лощина в елітному селищі Горки-10 на Рубльово-Успенському шосе.

Про це повідомило агентство Інтерфакс з посиланням на свої джерела.

– Тіло було знайдено без ознак насильницької смерті, – зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що 10 лютого Айдару Акаєву мало виповнитися 44 роки.

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Також киргизькі ЗМІ повідомили, що Айдар Акаєв помер в середу в Москві в результаті зупинки серця.

– У Москві вчора раптово помер 44-річний Айдар Акаєв. За попередніми даними, у нього відбулася раптова зупинка серця. Лікарі не встигли його врятувати, – повідомляє інформаційне агентство 24.kg з посиланням на близьких до сім’ї екс-президента.

Аскар Акаєв разом з родиною покинув Киргизію в 2005 році після тюльпанової революції. Нині проживає в Москві.

Нагадаємо, щодо Айдара Акаєва і чоловіка старшої дочки колишнього президента Бермет – Аділя Тойгонбаєва в 2005 році в Киргизії були порушені кримінальні справи за звинуваченнями в економічних злочинах.