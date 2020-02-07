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Факты / Мир

США опасаются вводить антироссийские санкции – Bloomberg

США взвешивают, стоит ли применять санкции к крупнейшему в России производителя нефти ПАО Роснефть, за поддержку связей с венесуэльским Николасом Мадуро.

Санкции в отношении Роснефти могут повысить цены на нефть.

Американские чиновники опасаются, что этот шаг может вызвать хаос на мировых рынках нефти.

Читайте: США могут ввести санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt

Этот сценарий уже был реализован в случае с РусАлом, когда кроме самой компании пострадали клиенты по всему миру и рынок в целом.

И хотя санкции против РусАла полностью так и не вступить в силу, рост цен на алюминий достиг 20%.

К слову, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Bloomberg

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