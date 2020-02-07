США опасаются вводить антироссийские санкции – Bloomberg

США взвешивают, стоит ли применять санкции к крупнейшему в России производителя нефти ПАО Роснефть, за поддержку связей с венесуэльским Николасом Мадуро.
Санкции в отношении Роснефти могут повысить цены на нефть.
Американские чиновники опасаются, что этот шаг может вызвать хаос на мировых рынках нефти.
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Этот сценарий уже был реализован в случае с РусАлом, когда кроме самой компании пострадали клиенты по всему миру и рынок в целом.
И хотя санкции против РусАла полностью так и не вступить в силу, рост цен на алюминий достиг 20%.
К слову, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.