США опасаются вводить антироссийские санкции – Bloomberg

США взвешивают, стоит ли применять санкции к крупнейшему в России производителя нефти ПАО Роснефть, за поддержку связей с венесуэльским Николасом Мадуро.

Санкции в отношении Роснефти могут повысить цены на нефть.

Американские чиновники опасаются, что этот шаг может вызвать хаос на мировых рынках нефти.

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Этот сценарий уже был реализован в случае с РусАлом, когда кроме самой компании пострадали клиенты по всему миру и рынок в целом.

И хотя санкции против РусАла полностью так и не вступить в силу, рост цен на алюминий достиг 20%.