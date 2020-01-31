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Факты / Украина / Политика

Санкции США против РФ сохранятся до возвращения Крыма и Донбасса – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Такое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

– Хорошая дискуссия с Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены, – сообщил Помпео.

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Во время официального визита в Украину госсекретарь США также провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Кроме того, он возложил цветы к мемориалу Стена памяти погибших за Украину, который находится возле Михайловского златоверхого монастыря.

К слову, Майк Помпео заявил, что США не признают попытки России аннексировать Крым.

Источник: Secretary Pompeo

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