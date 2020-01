Санкции США против РФ сохранятся до возвращения Крыма и Донбасса – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Такое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020