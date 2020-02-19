От Распутина до Ванги: как прорицателей использовали спецслужбы

Маленький городок Петрич на границе Болгарии, Греции и Македонии. Здесь жила Вангелия Гуштерова. Это настоящее имя Ванги, предсказания которой сбывались с невероятной точностью. Она предрекла перестройку в СССР. И трагедию 11 сентября 2001 в США.

Побывало здесь и не все тогдашнее руководство стран соцлагеря. Сюда приезжал и Леонид Брежнев еще до того, как стал генсеком. А еще тайно первый секретарь Ставропольского обкома партии Михаил Горбачев. Говорят, Леонид Брежнев встречался с Вангой еще раз. Ее якобы специально привозили к нему в Москву.

Светиться не захотел и президент России Борис Ельцин. Он заинтересовался пророчествами Ванги накануне президентских выборов 1996 года. Ванга якобы сама пригласила Ельцина да себя. Но он прислал посредника. О деталях этого разговора окружение так никогда и не расскажет. Но в 1996-м, несмотря на невысокие рейтинги, Ельцин побеждает на выборах.

Еще с социалистических времен, чтобы иностранцы добирались до Ванги без помех, даже изменили очертания приграничного с Грецией района. Такое было в силах только спецслужб.

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Еще один человек с магическими способностями – Григорий Распутин. В начале ХХ века его путь пролегал из Сибири в Петербург. Через Киев. И именно здесь, во дворе Михайловского Златоверхого монастыря, он познакомился с людьми, которые ввели его в царскую семью Романовых.

По популярной версии, Распутин мог останавливать кровь цесаревичу Алексею, за это императрица назовет его другом. Царский друг вскоре будет советовать не вступать в войну с Германией, которая в конце концов доведет экономику России до кризиса и революции.

Через два месяца после его убийства император отречется от престола. А летом 1918-го последнюю царскую семью расстреляют.

У Гитлера тоже был свой ясновидящий – Эрик ван Хануссен. Сам себя он называл артистом и фокусником. Его гипнотические шоу в Берлине имели огромный успех, но знаменитым он стал после 1932 года. Тогда в местной газете вышла статья телепата, в которой он предсказал, что максимум за год Гитлер станет рейхсканцлером. Так и произошло. Фюрер это заметил и пригласил Хануссен к себе.

Услугами различных магов, телепатов, астрологов пользовались и лидеры недалекого прошлого. Ходили легенды о астрозависимости двукратного президента Франции Франсуа Миттерана.

Есть и информация о штатных астрологах и экстрасенсах в командах почти всех президентов США. В 1956 году экстрасенс Джонс, которая была советницей многих американских президентов, рассказала, что на президентских выборах 1960 победит представитель демократической партии, который будет убит.

Экстрасенс по имени Джонс предсказала убийство Кеннеди. Она рассказала, что якобы по старому индейскому проклятию будут убиты все президенты, избираемые на годах, которые заканчиваются на ноль.

После долгих расчетов Куигли заявит: Рейган не умрет на посту президента, если перенести дату инаугурации. Инаугурацию таки проведут 20 января, но в пять утра.

А после нападения, когда Рональд Рейган чудом остался жив, вера в звездную магию у президентской семьи закрепилась окончательно.

Верил в магию и президент беглый Янукович. Карпатский целитель дед Нечай в день инаугурации Януковича сказал, что его убьют через два года. Но уже летом 2011 года последнего карпатского мольфара зарезал якобы сумасшедший. Возможно, убийство было не случайно.

История снова идет по кругу. Распутин, Месинг, Ванга могли влиять на решения одного человека только своими словами, пророческими или нет – другой вопрос. Так же, впрочем, как и знахарь Нечай. И это еще раз доказывает, что спрос на прорицателей, провидцев и магов, видимо, будет оставаться у власти и в эпоху новейших знаний и технологий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, каким будет мир через 10 лет.