Від Распутіна до Ванги: як віщунів використовували спецслужби

Маленьке містечко Петрич на кордоні Болгарії, Греції та Македонії. Тут жила Вангелія Гуштерова. Це справжнє ім’я Ванги, пророцтва якої справджувались з неймовірною точністю. Вона передрікла перебудову в СРСР. І трагедію 11 вересня 2001 у США.

Побувало тут і чи не все тодішнє керівництво країн соцтабору. Сюди приїздив і Леонід Брежнєв ще до того, як став генсеком. А ще таємно перший секретар Ставропольського обкому партії Михайло Горбачов. Кажуть, Леонід Брежнєв зустрічався з Вангою ще раз. ЇЇ нібито спеціально привозили до нього у Москву.

Світитися не захотів і президент Росії Борис Єльцин. Він зацікавився пророцтвами Ванги напередодні президентських виборів 1996 року. Ванга нібито сама запросила Єльцина до себе. Але він надіслав посередника. Про деталі тієї розмови оточення так ніколи і не розкаже. Але 1996-го, попри невисокі рейтинги, Єльцин перемагає на виборах.

Ще за соціалістичних часів, аби іноземці діставались до Ванги без перешкод, навіть змінили обриси прикордонного з Грецією району. Таке було в силах лише спецслужб.

Читайте: Передбачення Ванги: 5 найпопулярніших пророцтв

Ще один чоловік з магічними здібностями – Григорій Распутін. На початку ХХ століття його шлях пролягав з Сибіру до Петербургу. Через Київ. І саме тут, на подвір’ї Михайлівського златоверхого монастиря, він познайомився з людьми, які ввели його до царської родини Романових.

За популярною версією, Распутін міг зупиняти кров цесаревичу Олексію, за це імператриця назве його другом. Царський друг невдовзі буде радити не вступати у війну з Німеччиною, яка зрештою доведе економіку Росії до кризи і революції.

Через два місяці після його вбивства імператор відречеться престолу. А влітку 1918-го останню царську родину розстріляють.

У Гітлера теж був свій ясновидець – Ерік ван Хануссен. Сам себе він називав артистом та фокусником. Його гіпнотичні шоу у Берліні мали шалений успіх, але знаменитим він став після 1932 року. Тоді у місцевій газеті вийшла стаття телепата, в якій він передбачив, що максимум за рік Гітлер стане рейхсканцлером. Так і сталося. Фюрер це помітив і запросив Хануссена до себе.

Послугами різноманітних магів, телепатів, астрологів користувалися і лідери недалекого минулого. Ходили легенди про астрозалежність дворазового президента Франції Франсуа Міттерана.

Є й інформація про штатних астрологів та екстрасенсів в командах майже всіх президентів США. У 1956 році екстрасенс Джонс, яка була радницею багатьох американських президентів, розповіла, що на президентських виборах 1960 року переможе представник демократичної партії, котрий буде вбитий.

Екстрасенс на ім’я Джонс передбачила вбивство Кеннеді. Вона розповіла, що начебто за старим індіанським прокляттям будуть убиті всі президенти, що обираються у роках, які закінчуються на нуль.

Після довгих розрахунків Квіглі заявить: Рейган не загине на посту президента, якщо перенести дату інавгурації. Інавгурацію таки проведуть 20 січня, але о п´ятій ранку.

А після нападу, коли Рональд Рейган дивом залишився живим, віра в зіркову магію у президентської родини закріпилася остаточно.

Вірив у магію і президент-втікач Янукович. Карпатський цілитель дід Нечай у день інавгурації Януковича сказав, що його вб’ють через два роки. Але вже влітку 2011 року останнього карпатського мольфара зарізав начебто божевільний. Можливо, вбивство було не випадковим.

Історія знову йде по колу. Распутін, Месінг, Ванга могли впливати на рішення однієї людини лише своїми словами, пророчими чи ні – інше питання. Так само, зрештою, як і мольфар Нечай. І це ще раз доводить, що попит на віщунів, провидців та магів, певне, залишатиметься у влади і в епоху новітніх знань та технологій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яким буде світ через 10 років.