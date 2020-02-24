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Факты / Мир

Китай разрешил здоровым людям выезжать из Уханя

Власти Китая разрешили здоровым людям, которые не имеют симптомов коронавируса, выезжать из Уханя – город закрыли на карантин месяц назад, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней, вызванных коронавирусом, или другие веские причины.

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Уехать позволят людям, у которых не обнаружили коронавируса и которые не контактировали с инфицированными.

Напомним, вспышка заболевания произошла на севере Италии. Поэтому в этих регионах ввели ограничения на передвижение.

Ограничения будут касаться Ломбардии и Венето, которые считаются центром вспышки. Около 50 тысячам жителей этих регионов запретили выезжать из населенных пунктов. Также запретили въезжать в города Ломбардии и Венето.

Источник: The Guardian

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