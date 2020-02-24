Китай дозволив здоровим людям виїжджати з Уханя

Влада Китаю дозволила здоровим людям, які не мають симптомів коронавірусу, виїжджати з Уханя — місто закрили на карантин місяць тому, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Причиною для виїзду може бути потреба у лікуванні в іншому місці, але не хвороб спричинених коронавірусом, або інші вагомі причини.
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Виїхати дозволять людям, у яких не виявили коронавірус, та які не контактували з інфікованими.
Нагадаємо, спалах захворювання стався на півночі Італії. Через це у цих регіонах ввели обмеження на пересування.
Обмеження стосуватимуться Ломбардії та Венето, які вважаються центром спалаху. Близько 50 тисячам мешканців цих регіонів заборонили виїжджати з населених пунктів. Також заборонили в’їжджати у міста Ломбардії та Венето.