Битва за Сирию и Ливию: чего хотят РФ и Турция на Ближнем Востоке и в Африке

Военные действия в Сирии сейчас сконцентрированы на северо-западе страны. Правительственные сирийские войска при поддержке России атакуют провинцию Идлиб – последний форпост повстанческих сил, которых поддерживает Турция. В Идлибе находится регулярная турецкая армия, которая противостоит войскам Асада и россиянам.

Фактически, русская и турецкая армия уже воюют между собой. Российская авиация поддерживает наступление сил Асада с воздуха и бомбит турецкие позиции в Идлибе. С начала 2020 года в Сирии погибли уже полтора десятка турецких военных.

Сейчас в турецком обществе растут антироссийские настроения, – рассказывает Фактам Тижня местный политолог Торгул Исмаил. Кремль заявляет, что уничтожает террористов, а на самом деле часто атакует мирных жителей. Во время недавнего авиаудара в Идлибе были убиты 15 гражданских, среди них восемь детей.

Турция уже объявила о начале операции в Идлибе с целью остановить наступление сил Асада, и наращивает свое военное присутствие в соседней стране. Более того, по сообщению агентства Bloomberg, для сдерживания российской авиации Анкара попросила Вашингтон разместить на турецко-сирийской границе два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Читайте: Россия и Турция запустили Турецкий поток

Но и Россия пока не спешит давать заднюю. Цель Москвы в Сирии – сохранение любой ценой режима Башара Асада. Отделяет россиян от этого – захват провинции Идлиб. Но сохранение собственного военного присутствия в Идлибе – это уже вопрос национальной безопасности для Турции.

Однако, своей военной операцией в Сирии преследует Турция и сугубо политические цели. Ради давления на Россию в сирийском вопросе, Эрдоган может использовать и другой конфликт – ливийский. В гражданской войне в этой африканской стране Анкара и Москва тоже поддерживают враждующие стороны. Турция – признанное ООН правительство, Россия – маршала Халифа Хафтара.

Эрдоган утверждает, что в Ливии воюют более 2 тыс. вагнеровцев. Вагнер – это позывной Дмитрия Уткина, ветерана чеченской кампании, которого видели даже на официальном приеме в Кремле рядом с самим Владимиром Путиным.

Кремль использует наемников там, где необходимо скрыть собственное военное присутствие. Ведь официально никакой кампании Вагнера просто не существует. К тому же, так решается еще одна задача – утилизация опасных элементов российского общества. Тем более, что за жертвы среди вагнеровцев тоже ни перед кем отвечать не надо.

Получается некое государственное пушечное мясо, аутсорсинг потерь. На Ближнем Востоке наемникам платят до $5 тыс. в месяц. Для русских это много. Причем, за эти деньги вагнеровцы участвуют в реальных боевых действиях. И не только. В Сирии, например, сняли видео пыток над арабами.

Но используют их и для выполнения более практических задач. В частности, захвата нефтяных и газовых месторождений. Во время одной из таких попыток взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Дейр-эз-Зойр в феврале 2018 года, бойцов группы Вагнера накрыла американская авиация. Погибло тогда по разным данным до двухсот вагнеровцев. Хотя официальный Кремль никаких потерь так и не признал.

В Ливии вагнеровцев также интересует нефть. До начала гражданской войны эта страна была одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Интересы Путина и Эрдогана в Ливии и Сирии пересеклись не на шутку. И все может закончиться новой масштабной войной.

Но и с Западом у турецкого президента – конфликт. И Путин ему нужен для шантажа Европы и США. Продолжат ли два авторитарных лидера, которые стремятся к имперскому величию своих государств, мачистские гонки?

В игре с Москвой в Анкаре в запасе есть еще одна карта. Турция, как показывает практика последних лет, как только у нее проблемы с Россией – едет в Украину. Эрдоган посетил Киев в начале февраля и нажал на все российские болезненные темы. Заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма и обратился к украинским военным.

Это хороший момент для украинской дипломатии активизировать свою деятельность на турецком направлении, демонстрировать поддержку турецкой позиции на международной арене. Важный момент – развитие партнерства военных структур.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Турция выделит Украине около $36 млн военной помощи.