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Факты / Мир / Россия

Россия и Турция запустили Турецкий поток

В турецком Стамбуле состоялась церемония запуска газопровода Турецкий поток, который идет в обход Украины.

Транзит газа

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию газопровод Турецкий поток.

Церемония открытия состоялась в городе Стамбул в Турции.

Общая мощность Турецкого потока составляет около 31,5 млрд кубометров.

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Планируется, что первая линия с мощностью 15,75 млрд кубометров будет поставлять российский газ в Турцию.

Вторая линия такой же мощностью будет поставлять газ в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

До конца мая 2020 года РФ также планирует построить новый участок газопровода, который будет идти от села Польский Сеновец в Болгарии к границе Сербии.

К слову, координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что строительство Северного потока-2 завершат во второй половине 2020 года.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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