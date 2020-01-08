Россия и Турция запустили Турецкий поток

В турецком Стамбуле состоялась церемония запуска газопровода Турецкий поток, который идет в обход Украины.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию газопровод Турецкий поток.
Церемония открытия состоялась в городе Стамбул в Турции.
Общая мощность Турецкого потока составляет около 31,5 млрд кубометров.
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Планируется, что первая линия с мощностью 15,75 млрд кубометров будет поставлять российский газ в Турцию.
Вторая линия такой же мощностью будет поставлять газ в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
До конца мая 2020 года РФ также планирует построить новый участок газопровода, который будет идти от села Польский Сеновец в Болгарии к границе Сербии.
К слову, координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что строительство Северного потока-2 завершат во второй половине 2020 года.