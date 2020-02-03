Турция выделит Украине около $36 млн военной помощи

Турция выделит около $36 млн (200 млн турецких лир) на потребности Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.
Такая сумма предусмотрена соглашением о военно-финансовом сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, а также Протоколом между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.
– Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, в соответствии с которым украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это, – сообщил президент Владимир Зеленский.
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Кроме того, также было подписано соглашение между министрами внутренних дел Украины и Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина и Турция обсудили поставки каспийского газа в Украину.