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Факты / Мир

Сенаторы в США призвали ввести новые санкции против России

Группа из трех сенаторов-демократов обвинила Россию в попытках повлиять на выборы в США 2020 года.

В письме к главе Госдепа Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину сенаторы Чак Шумер, Роберт Менендез и Шеррод Браун призвали ввести санкции против России за попытки вмешательства в дела их страны.

По словам сенаторов, ограничительные меры должны касаться также и руководства России, если будет доказано его причастность.

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На прошлой неделе СМИ сообщили, что американским конгрессменам на спецбрифинге доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов в США 2020 года.

Москва от таких обвинений поспешила откреститься.

Напомним, Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Politico

Фото: Dreamstime

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