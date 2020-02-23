Экс-посол США Йованович напишет мемуары об Украине

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров, где в частности вспомнит об Украине.

В книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере в Киеве и возвращении в Вашингтон, где, к ее удивлению, она обнаружила политическую систему, которая столкнулась с вызовами, подобные тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.

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До книги Йованович увійдуть міркування як підтримати демократію.

Нагадаємо, що 6 травня 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати відкликають посла в Україні Марі Йованович. У МЗС України заявили, що сприймають це як планову ротацію.

К слову, Нацполиция Украины возбудила уголовное дело касательно возможной незаконной слежки за Мари Йованович.