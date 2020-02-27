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Факты / Мир

В США открыли стрельбу на заводе: есть погибшие

На территории завода пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин) произошла стрельба.

– Бывший сотрудник убил пять человек, когда открыл огонь по зданию. Затем подозреваемый покончил жизнь самоубийством, – заявил начальник полиции Альфонсо Моралес на пресс-конференции.

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Сотрудников Molson Coors предупредили о стрельбе на территории завода по электронной почте. Их попросили закрыться в своих офисах. На заводе работают не меньше 600 человек.

– Мы все еще изучаем более подробную информацию о том, что произошло сегодня на Molson Coors. Однако мы знаем, что в результате массовой стрельбы в Висконсине погибло больше людей, – заявил губернатор штата Висконсин Тони Эверс.

Ранее в немецком городе Ханау одиннадцать человек погибли во время стрельбы в баре. Преступник открыл огонь в двух кальянных.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

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