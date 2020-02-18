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Факты / Происшествия

В одесской парикмахерской произошла стрельба – ранена женщина

18 февраля в Одессе в парикмахерской, которая находится на Люстдорфской дороге, вошел мужчина и открыл стрельбу.

Он совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работницы парикмахерской.

45-летняя женщина получила ранения грудной клетки и поясницы, ее госпитализировали. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

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– Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и человек, который к нему причастен, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как покушение на убийство.

  • Стрілянина в Одесі
  • Стрілянина в Одесі
  • Стрілянина в Одесі
  • Стрілянина в Одесі
В одесской парикмахерской произошла стрельба – ранена женщина / 2 фотографии

Факты ICTV также писали о том, что в Белой Церкви парень порезал женщину ножом, после чего изнасиловал ее.

Вместе с ним был его товарищ, который наблюдал за происходящим, а потом забрал у пострадавшей мобильный телефон.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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