18 февраля в Одессе в парикмахерской, которая находится на Люстдорфской дороге, вошел мужчина и открыл стрельбу.

Он совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работницы парикмахерской.

45-летняя женщина получила ранения грудной клетки и поясницы, ее госпитализировали. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

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– Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и человек, который к нему причастен, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как покушение на убийство.







В одесской парикмахерской произошла стрельба – ранена женщина / 2 фотографии

Факты ICTV также писали о том, что в Белой Церкви парень порезал женщину ножом, после чего изнасиловал ее.

Вместе с ним был его товарищ, который наблюдал за происходящим, а потом забрал у пострадавшей мобильный телефон.