В Германии десять человек погибли во время стрельбы в баре, нападающий мертв

В немецком городе Ханау десять человек погибли во время стрельбы в баре.
Преступник открыл огонь в двух кальянных. Он застрелил трех человек в одном заведении, потом поехал в другое место и убил там еще пятерых.
#Hanau Schiesserei in zwei Shishabars pic.twitter.com/aFWdpKsLyk
— Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020
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Впоследствии полиция сообщила, что подозреваемого в нападении нашли мертвым в его доме вместе с еще одним мужчиной.
– Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело, – сообщили в полиции.
❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗
Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.
Die Ermittlungen dauern an.
Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.
— Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020
В полиции также добавили, что не ищут других подозреваемых.
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