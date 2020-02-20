В Германии десять человек погибли во время стрельбы в баре, нападающий мертв

В немецком городе Ханау десять человек погибли во время стрельбы в баре.

Преступник открыл огонь в двух кальянных. Он застрелил трех человек в одном заведении, потом поехал в другое место и убил там еще пятерых.

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Впоследствии полиция сообщила, что подозреваемого в нападении нашли мертвым в его доме вместе с еще одним мужчиной.

– Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело, – сообщили в полиции.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗ Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

В полиции также добавили, что не ищут других подозреваемых.

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