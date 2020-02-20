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Факты / Мир

В Германии десять человек погибли во время стрельбы в баре, нападающий мертв

В немецком городе Ханау десять человек погибли во время стрельбы в баре.

Преступник открыл огонь в двух кальянных. Он застрелил трех человек в одном заведении, потом поехал в другое место и убил там еще пятерых.

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Впоследствии полиция сообщила, что подозреваемого в нападении нашли мертвым в его доме вместе с еще одним мужчиной.

– Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело, – сообщили в полиции.

В полиции также добавили, что не ищут других подозреваемых.

Ранее в России на рынке расстреляли горнолыжника и его беременную жену на глазах сына.

Источник: Bild

Фото: Pixabay

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