Авиация РФ атаковала турецкий конвой в Сирии, убиты 33 военных

В Идлибе военно-воздушные силы РФ атаковали турецких военных. В результате погибли 33 военных.
Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
Десятки военных получили ранения и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
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Военнослужащие подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.
После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. В это время в Турции был заблокирован доступ к Twitter.
Начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция даст ответ за смерть своих военных. Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по целях сирийского режима.
Источник: Anadolu
Фото: Anadolu
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