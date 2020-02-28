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Факты / Мир

Авиация РФ атаковала турецкий конвой в Сирии, убиты 33 военных

В Идлибе военно-воздушные силы РФ атаковали турецких военных. В результате погибли 33 военных.

Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Десятки военных получили ранения и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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Военнослужащие подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.

После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. В это время в Турции был заблокирован доступ к Twitter.

Начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция даст ответ за смерть своих военных. Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по целях сирийского режима.

Источник: Anadolu

Фото: Anadolu

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