Авіація РФ атакувала турецький конвой в Сирії, вбито 33 військових

В Ідлібі військово-повітряні сили РФ атакували турецьких військових. В результаті загинули 33 військових.

Про це повідомив губернатор прикордонної з Сирією турецької провінції Хатай Рахмі Доган.

Десятки військових отримали поранення і деякі з них перебувають у важкому стані.

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Військовослужбовці зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. У цей час в Туреччині був заблокований доступ до Twitter.

Начальник відділу комунікацій Фаререттін Алтун заявив, що Туреччина дасть відповідь за смерть своїх військових. Турецькі війська завдали наземні і повітряні удари по цілях сирійського режиму.

Джерело: Anadolu

Фото: Anadolu