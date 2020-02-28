PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В случае остановки Северного потока-2 сможем загрузить ГТС на 20 лет – Коболев

Санкции США против Северного потока-2 смогут остановить проект строительства российского газопровода в обход Украины.

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Он объяснил, что Северный поток-2 провалится благодаря усилиям Вашингтона, поскольку у России нет необходимых технологий для его завершения.

Коболев добавил, что срыв запуска газопровода сыграет в пользу энергетической безопасности Европы и Украины.

Читайте: РФ не сможет достроить Северный поток-2 из-за отсутствия технологий – министр энергетики США

– Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение (с Газпромом. – Ред.) еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему, – пояснил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Источник: Die Zelt

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка