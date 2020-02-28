В случае остановки Северного потока-2 сможем загрузить ГТС на 20 лет – Коболев

Санкции США против Северного потока-2 смогут остановить проект строительства российского газопровода в обход Украины.

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Он объяснил, что Северный поток-2 провалится благодаря усилиям Вашингтона, поскольку у России нет необходимых технологий для его завершения.

Коболев добавил, что срыв запуска газопровода сыграет в пользу энергетической безопасности Европы и Украины.

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– Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение (с Газпромом. – Ред.) еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему, – пояснил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Источник: Die Zelt