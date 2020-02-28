У разі зупинки Північного потоку-2 зможемо завантажити ГТС на 20 років – Коболєв

Санкції США проти Північного потоку-2 зможуть зупинити проект будівництва російського газопроводу в обхід України.

Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Він пояснив, що Північний потік-2 провалиться завдяки зусиллям Вашингтона, оскільки у Росії немає необхідних технологій для його завершення.

Коболєв додав, що зрив запуску газопроводу зіграє на користь енергетичній безпеці Європи та України.

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– Якщо їм не вдасться, ми зможемо продовжити угоду (з Газпромом. – Ред.) ще на 10 або 20 років. Якщо ж вдасться, то росіяни намагатимуться обійти нашу транзитну систему, – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Джерело: Die Zelt